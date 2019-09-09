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Topkapılı Mehmet Bey İlkokulu’nun açılışı yeni dönemin ilk günü yapıldı

Fatih Belediyesi ve Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile yapılan Topkapılı Mehmet Bey İlkokulu, yeni öğretim yılının ilk gününde açıldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:01
Topkapılı Mehmet Bey İlkokulu’nun açılışı yeni dönemin ilk günü yapıldı

Fatih Belediyesi ve Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile yapılan Topkapılı Mehmet Bey İlkokulu, yeni öğretim yılının ilk gününde açıldı.


Fatih Belediyesi ve Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile yapılan Topkapılı Mehmet Bey İlkokulu, yeni öğretim yılının ilk gününde açıldı. Okulun açılışına Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Durhat, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


“Yine bu sene İstanbul’un eğitim lokomotifi olacağız”


Törende konuşan Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, Fatih ilçesinin eğitim alanındaki başarısına dikkat çekti. Yeni dönemde de bubaşarıyı sürdüreceklerini söyleyen Kına, “Biz Fatih ilçesi olarak 62 bin öğrenci, 3 bin 500’e yakın personel olarak eğitim ve öğretimin kesintisiz, sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Geçen yılı İstanbul’umuzun eğitim lokomotifi olma özelliğimizi koruyarak tamamladık. İnşallah bu seneyi de bu duygularla açıyoruz. Yine bu sene İstanbul’un eğitim lokomotifi olacağız” dedi.


Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Durhat da törende bir konuşma yaptı. 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Durhat, “Fatih Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da birinci sınıf öğrencilerimize çanta hediye edeceğiz” dedi.


Konuşmaların ardından dördüncü sınıf öğrencileri şiirler okudu. Bazı dördüncü sınıf öğrencileri de okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine çiçek takdim etti. Açılış töreninde daha sonra öğrencilerin halk oyunu ve müzik gösterisi sergilendi. Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına ve Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Durhat birlikte okulun ilk zilini çalarak eğitim dönemini başlatmış oldu.


Törenin ardından birinci sınıfları ziyaret eden protokol üyeleri, öğrencilere hediye çantalarını verdi. Fatih Belediyesi tüm ilçe genelinde eğitim gören birinci sınıf öğrencilerine çanta hediye etti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:01
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