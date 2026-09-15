Bağırsakları otobana çeviriyor: Yoğurdun üzerine ekleyip tüketin!

YOĞURDA NE KADAR EKLENEBİLİR? Bir kâse yoğurda yaklaşık 1 yemek kaşığı chia tohumu eklemek başlangıç için yeterli olabilir. Tohumların birkaç dakika yoğurdun içinde bekletilmesi, sıvıyı çekerek yumuşamasını sağlar. Lif tüketimini bir anda fazla artırmak şişkinlik ve gaz gibi sindirim şikâyetlerine yol açabileceğinden miktarı kademeli artırmak ve gün boyunca yeterli su içmek önemlidir. Yoğurt ve chia tohumu birlikte tüketildiğinde daha doyurucu bir ara öğün oluşturabilir; ancak kilo kontrolü ve kan şekeri açısından belirleyici olan tek bir besin değil, günün tamamındaki beslenme düzenidir.