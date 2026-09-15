Bağırsakları otobana çeviriyor: Yoğurdun üzerine ekleyip tüketin!
Son yıllarda yoğurdun üstüne chia tohumu karıştırıp tüketmek sağlıklı yaşamak isteyenlerin rutini haline geldi.
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Son yıllarda yoğurdun üstüne chia tohumu karıştırıp tüketmek sağlıklı yaşamak isteyenlerin rutini haline geldi.
Kahvaltıda, ara öğünde ya da akşam saatlerinde tüketilen yoğurdun içine eklenen küçük bir dokunuş, öğünün besin değerini artırabiliyor. Özellikle chia tohumu, içerdiği yüksek lif, bitkisel omega-3 yağ asitleri ve protein nedeniyle dikkat çekiyor. Sıvıyla temas ettiğinde jel benzeri bir yapı oluşturan chia tohumu, sindirimin daha yavaş gerçekleşmesine yardımcı olabiliyor. Bu özellik hem daha uzun süre tok kalmayı destekliyor hem de karbonhidratların emilim hızını yavaşlatarak kan şekerindeki ani yükselişlerin sınırlandırılmasına katkı sağlayabiliyor.
BAĞIRSAKLAR İÇİN LİF DESTEĞİ Chia tohumunun en önemli özelliklerinden biri yüksek lif içeriği. Yeterli miktarda sıvıyla birlikte tüketildiğinde lif, dışkının hacmini artırarak bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olabiliyor. Yoğurt ise içerdiği canlı kültürler sayesinde bağırsak mikrobiyotasını destekleyebilen besinler arasında yer alıyor. Bu nedenle yoğurt ve chia tohumu birlikteliği, özellikle günlük lif tüketimi düşük olan kişiler için pratik bir seçenek oluşturabiliyor.
KAN ŞEKERİNDE ANİ YÜKSELİŞİ YAVAŞLATABİLİR Chia tohumundaki çözünür lif, sindirim sırasında jel benzeri bir yapı meydana getiriyor. Bu durum mide boşalmasını ve besinlerin emilimini yavaşlatabildiği için öğün sonrasında kan şekerinin daha dengeli seyretmesine katkıda bulunabiliyor. Ancak chia tohumu diyabet tedavisinin yerine geçmez ve tek başına kan şekerini "düzenleyen" bir besin olarak değerlendirilmemeli.
YOĞURDA NE KADAR EKLENEBİLİR? Bir kâse yoğurda yaklaşık 1 yemek kaşığı chia tohumu eklemek başlangıç için yeterli olabilir. Tohumların birkaç dakika yoğurdun içinde bekletilmesi, sıvıyı çekerek yumuşamasını sağlar. Lif tüketimini bir anda fazla artırmak şişkinlik ve gaz gibi sindirim şikâyetlerine yol açabileceğinden miktarı kademeli artırmak ve gün boyunca yeterli su içmek önemlidir. Yoğurt ve chia tohumu birlikte tüketildiğinde daha doyurucu bir ara öğün oluşturabilir; ancak kilo kontrolü ve kan şekeri açısından belirleyici olan tek bir besin değil, günün tamamındaki beslenme düzenidir.
CHİA TOHUMUNUN DİĞER FAYDALARI Lif açısından zengindir. Tokluk hissini destekler. Sindirime yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri içerir. Bitkisel protein kaynağıdır. Kan şekerinin daha dengeli seyretmesine katkı sağlayabilir. Kalp-damar sağlığını destekleyebilir. Kalsiyum, magnezyum ve fosfor içerir. Antioksidan bileşikler içerir.
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