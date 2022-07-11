Topkapı Sarayı'nda büyük rezalet!

Topkapı Sarayı’nda 16. yüzyıldan günümüze kadar korunarak gelen İznik çinilerinin delindiği ortaya çıktı. Matkapla açılan delikler kağıtlarla kapatılarak gizlenmeye çalışıldı.

Ayasofya Camisi'nin kapısının kırılıp, duvarlarının kazınmasından sonra bir skandal görüntü de Topkapı Sarayı'ndan geldi. Topkapı Sarayı'nın 500 yıllık çinilerini matkap benzeri bir aletle delik deşik ettiler, sonra da skandalı gizlemek için üzerini kağıtla kapattılar.

Topkapı Sarayı'nda 3. Murat Has odasının girişinde bulunan, orijinal İznik çinilerinin matkap benzeri bir aletle delindiği ortaya çıktı. Saraydaki çiniler oldukça kıymetli ve 16. yüzyıldan beri korunan değerler.

Birçok uzmana göre, bu tarihi çinilerin bir karesi dahi dünyanın en önemli mezatlarında binlerce dolara satılabilecek durumda. Çinilerin üzerinde yer alan deliklerin bir gün önce kağıtla kapatıldığı görüldü.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde de 500 yıllık imparatorluk kapısı tahrip edilmiş, Osmanlı zamanından kalma su haznesinin kapağı kırılmıştı. Son dönemlerde müze, cami ve saraylardaki tahribatlar çokça tartışılma başladı.

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