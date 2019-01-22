Topkapı sarayı tatilde ziyaretçilerini bekliyor!

Topkapı sarayına nasıl gidilir? Topkapı sarayı nerede? Topkapı sarayında hangi bölümler bulunuyor? Öğrencilere ücretsiz mi?

Yüzyıllardır ziyaretçilerini büyüleyen, cumhuriyetin ilk yıllarında dünyanın en büyük saray-müzelerinden birisi haline getirilmiş olan Topkapı sömert tatilinde öğrencileri ve velilere tarihin kapılarını açıyor!

Topkapı Sarayının önemi nedir?

İstanbul Sarayburnu’ndaki Doğu Roma Akropolü üzerindeki 700.000 metrekarelik alana inşa edilen Topkapı Sarayı’nın yapımına, İstanbul’un fethinin ardından Fatih’in emriyle 1460 yılında başlanmış. 1478 yılında tamamlanan saray, yaklaşık 4 yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun idare, eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılmıştır.

Ayasofya yönündeki Saltanat Kapısı aracılığıyla giriş yapılan görkemli yapı, iç içe geçmiş 4 avludan oluşuyor. Günümüzde 300.000 metrekarelik alanı kaplayan sarayın çevresinde geniş bahçeler ve meydanlar bulunuyor. Sarayı çevreleyen bu bahçelerin içerisinde zamanla başta Çinili Köşk, Sepetçiler Kasrı ve İncili Köşk olmak üzere çok sayıda yapı inşa edilmiştir.

19. yüzyılın ortalarında hanedanın Dolmabahçe Sarayı’na taşınması sonucunda tüm işlevini yitiren saray, 3 Nisan 1924 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk müzesi haline getirilmiştir. Müzenin 300.000 parçalık koleksiyonunda dünyanın çeşitli yerlerinden gelen porselenler, mutfak eşyaları, gümüşler, padişahlara ait portreler ve özel eşyalar ile imparatorluk hazinesi gibi kültürel anlamda eşsiz eserler bulunuyor.

Topkapı Sarayında hangi bölümler bulunuyor?

1924 yılından beri müze olarak kullanılan saray, 4 avlu ve harem bölümünden oluşuyor. Kapladığı alan bakımından avlular arasında en genişi olan I. Avlu’da bulunan ve dış hizmet binalarının çevrelediği Alay Meydanı padişahların sefere gidiş ve dönüşlerinde, Cuma Selamlığı gibi törenlerde kullanılmıştır. Silah ve ganimet deposu olarak kullanıldığından geçmişte “Cebehane” adı ile anılan Aya İrini’nin geçmişi 4. yüzyıla kadar uzanıyor. Çeşitli dönemlerde askeri müze olarak kullanılmış dini yapı 3 bölümden oluşuyor ve kubbesinin altındaki mozaikler ile ilgi çekiyor.

Günümüzde müzenin ana girişi olarak kullanılan Babüsselam’da dönemin Osmanlı ve Avrupa askeri mimari unsurlarının başarılı bir şekilde sentezlendiğini görebilirsiniz. Bu avluda inceleyebileceğiniz son yapı ise dini motiflerle görünümü zenginleştirilmiş ve Fatih’e adanmış bir kitabenin bulunduğu Bab-ı Hümayun.

I. Avlu, diğer adıyla Divan Meydanı, uzun yıllar Osmanlı’nın yönetim merkezi ve tören alanı olarak kullanılmış. Devlet işlerinin görüşüldüğü Kubbealtı (Divan-ı Hümayun) bu alandaki en önemli yapı konumunda.

Padişahların şehri, sarayı ve Divan toplantılarını izleyebilmesi için inşa edilen Adalet Kasrı, Osmanlı’da pek çok saray işinden sorumlu kişilerin durduğu Zülüflü Baltacılar Ocağı II. Avlu’daki diğer önemli yapılar.

Enderun ismiyle de anılan III. Avlu’da en çok ilgiyi Has Oda ve Kutsal Emanetler Dairesiçekiyor. Hazineye ait bölümlerin yer aldığı avluda Türk mimarlığının köşk üslubunun başarılı bir örneği olan Arz Odası, Enderun Saray Okulu’nda eğitim alan içoğlanlar için kurulan III. Ahmed Kütüphanesi ve Ağalar Camii en dikkat çekici bölümleri oluşturuyor.

Lale Bahçesi ve Sofa-i Hümayun bölümlerinden oluşan IV. Avlu’da Bağdat ve Revan’ın fetihleri onuruna inşa edilmiş 2 köşk bulunuyor. Padişahların yazlık köşkü olan Sünnet Odası’nın görülebildiği alandaki Mecidiye Köşkü, dönemin başarılı mimarı Serkis Balyan’ın imzasını taşıyor.

Topkapı Sarayı nerede ve nasıl gidilir?

Topkapı Sarayı, Fatih İlçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Kapalıçarşı, Sultanahmet Camii gibi şehrin simgesi haine gelmiş tarihi yapılara oldukça yakın konumdaki müzeye ulaşmak için metro, tramvay ve Marmaray hatlarını kullanabilirsiniz.

Atatürk Havaalanından:Havaalanı içerisinde yer alan metro hattı ile son istasyon olan Aksaray’a kadar gelebilirsiniz. Buradan Yusufpaşa istasyonunda aktarma yaparak Sultanahmet durağında inmeniz gerekmektedir. Aya Sofya Müzesi ve Hürrem Sultan Hamamı önünden geçerek Topkapı Sarayı Müzesi’ne ulaşabilirsiniz.

Marmaray ile Ulaşım: Marmaray hattını kullanırsanız Sirkeci istasyonunda inmelisiniz. Cağaloğlu - Vilayet çıkışını takip ederek İstanbul Valiliği önüne çıkabilirsiniz. Buradan sola doğru kıvrılan yolu takip ederek Gülhane Parkı girişine ulaşabilir ve tabelaları takip ederek müzeye ulaşabilirsiniz

Tramvay Hattı İle Ulaşım: Kabataş Beyazıt – Zeytinburnu istikametinden gelirseniz Sultanahmet veya Gülhane istasyonlarında inmeniz gerekir.

Sultanahmet İstasyonundan yürüyerek Ayasofya Müzesi önünden geçerek ve Müze tabelalarını takip ederek müzeye ulaşmanız mümkündür.

Gülhane durağında inmeniz halinde Gülhane Parkı girişine doğru yürümelisiniz. Park girişinde yer alan tabelaları takip ederek müzeye ulaşabilirsiniz.

Topkapı Sarayı Giriş Ücreti 2019

Harem Bölümü hariç olmak üzere Topkapı Sarayı Müzesi'ne giriş bileti 60 Türk Lirası’dır. Müze bilet satışlarında grup indirimi uygulanmamaktadır.

Müze ile birlikte Harem ve Zülüflü Baltacılar Koğuşu Bölümleri'ni de gezebilmek için Harem ve Zülüflü Baltacılar Koğuşu giriş bileti, müze giriş biletinden ayrı olarak 35 Türk Lirası’dır. Aya İrini Giriş Bileti: 30 Türk Lirası

18 yaş altındaki T.C. vatandaşı gençlere, 65 yaş üstü yetişkinlere ve engelli bireylere Topkapı Müzesi’ni ücretsiz olarak ziyaret etme hakkı tanınıyor. Müzeyi ve saraydaki diğer alanları kimlerin ücretsiz olarak gezebileceği hakkında detaylı bilgiyi müzenin resmi sitesinde bulabilirsiniz.

Bilet satın almak için tercih edebileceğiniz son seçenek olan Bilet Matik’ler gişelerin önünde ve Sultanahmet Meydanı Hürrem Sultan Hamamı karşısında yer alıyor.

Topkapı Sarayı Ziyaret Gün ve Saatleri

Müze, Salı günleri hariç, her gün ziyarete açıktır.



Kış Sezonu: 30 Ekim - 15 Nisan arası



Müze, Harem ve Aya İrini, Müze'ye son giriş 16:00 olmak üzere, saat 9:00 - 16:45 arası ziyaret edilebilir Dikkat: Bilet gişeleri 16:00 da kapanmaktadır



Yaz Sezonu: 15 Nisan - 30 Ekim arası



Müze, Harem ve Aya İrini Müze'ye son giriş saat 18:00 olmak üzere, saat 09:00 - 18:45 arası ziyaret edilebilir Dikkat: Bilet gişeleri 18:00 de kapanmaktadır.

Bölümler İçerisinde Fotoğraf Çekmek Yasaktır

Topkapı Sarayı Müzesi'nde, eserlerin flaştan etkilenmemesi ve ziyaretçi dolaşımının rahatlığını sağlamak amacıyla fotoğraf çekimi yasaktır. Harem, Divan-ı Hümayun, Bağdat Köşkü, Revan Köşkü, Sünnet Odası, Sofa Köşkü ve III. Ahmet Kütüphanesi'nde fotoğraf çekimi serbesttir. Tripod Kullanımı izne tabidir

Müze seksiyonlarına bebek arabasıyla giriş yapılamamaktadır

Müze bölümlerine giriş esnasında bebek arabalarının içeri girmesine izin verilmemektedir. Ziyaretçilerimizin bu hususta dikkatli olması rica olunur.

Kutsal Emanetler Dairesi ziyareti sırasında uygun kıyafetler giyilmesi rica olunur.

Topkapı Sarayı Müzesi Kutsal Emanetler Dairesi ziyareti sırasında şort, mini etek, askılı ve straples bluz giyilmemesi rica olunur.

Sigara İçmek Yasaktır

Topkapı Sarayı Müzesi içerisinde ve avlularında açık ve kapalı mekanlar dahil olmak üzere sigara içmek yasaktır

Topkapı Sarayı Müzesi'nde rehberlik hizmeti verilmemektedir.

Topkapı Sarayı Müzesi'nde rehberlik hizmeti verilmemektedir. Sarayı rehber eşliğinde gezmek isteyen ziyaretçilerimiz, sesli rehberlik hizmetinden kulaklık kiralayarak yararlanabilirler. Müze girişinde Rehberler Odası'na kayıtlı rehberlerden de hizmet almak mümkündür





