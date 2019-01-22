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Topkapı Sarayı, 2018'de en çok ziyaret edilen müze oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı, 2018'de 28 milyon 144 bin 670 kişiye ulaştı

22 Ocak 2019 Salı 11:11
Topkapı Sarayı, 2018'de en çok ziyaret edilen müze oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı, 2018'de 28 milyon 144 bin 670 kişiye ulaştı. En çok ziyaret edilen müze, 2 milyon 980 bin 450 kişiyle Topkapı Sarayı Müzesi oldu.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, 2018'de Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ziyaretçi akınına uğradı.

Müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı, 2017'de 20 milyon 509 bin 746 iken, 2018'de 28 milyon 144 bin 670 kişiye ulaştı. 2018'de en çok ziyaret edilen müze, 2 milyon 980 bin 450 kişiyle Topkapı Sarayı Müzesi oldu.

- Ayasofya en çok ziyaret edilen ikinci müze

Verilere göre, İstanbul'daki Ayasofya Müzesi, 2 milyon 890 bin 873 kişi ile en çok ziyaretçiyi ağırlayan ikinci müze olarak kayıtlara geçti. 2018'de Konya Mevlana Müzesini 2 milyon 817 bin 386 kişi ziyaret etti. Mevlana Müzesi, en çok ziyaret edilen üçüncü müze oldu.

Dünyanın sayılı doğal alanlarından biri olan ve travertenleriyle ünlü Pamukkale Ören Yeri de en çok ziyaret edilen dördüncü alan olarak Bakanlığın listesine girdi. Pamukkale, bir yılda toplam 2 milyon 172 bin 740 kişiyi ağırladı.

- Nevşehir ve çevresi en çok ziyaret edilenler sıralamasında

Öte yandan en çok ziyaret edilen alanlar arasında beşinci sıraya yerleşen İzmir'deki Efes Ören Yeri'ne 1 milyon 543 bin 690 kişi ziyarette bulundu.

Nevşehir ve çevresinde birbirinden önemli tarihi değerler ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar, en çok ziyaret edilen ilk 10 alan içerisinde yer aldı.

Efes Ören yerini sırasıyla Nevşehir Göreme Örenyeri (1 milyon 104 bin 217 ziyaretçi), Çanakkale Troia Örenyeri (531 bin 530 ziyaretçi), Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri (529 bin 904 ziyaretçi), Aksaray Ihlara Vadisi Örenyeri (491 bin 784 ziyaretçi), Nevşehir Hacıbektaş Müzesi (443 bin 160 ziyaretçi) takip etti.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:11
  1. Aksaray
  2. Nevşehir
  3. Konya
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Çanakkale
  7. 2018'de en çok Topkapı Sarayı ziyaret edildi
  8. 28 milyon 144 bin 670 kişi
  9. müze ve ören yeri istatistikleri
  10. müze ziyareti

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