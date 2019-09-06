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Topçu: Devletin kararlılığı anaları cesaretlendirdi

Gariban Kürt ailelerin çocuklarını dağa kaçıran HDP’ye tepkiler sürerken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Akit’e yaptığı değerlendirmede, “Terörden malı ve canı ile en çok zarar gören bölgelerimizde yaşayan Kürt kardeşlerimiz, devletin terör ve teröristin kökünü kazımadaki kararlılığından cesaret alarak, bu mücadelede üzerlerine düşeni yapmaktadır” dedi.

06 Eylül 2019 Cuma 09:53
Topçu: Devletin kararlılığı anaları cesaretlendirdi

 Hasan Türkmen  Ankara 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, çocukları terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP tarafından dağa kaçırılan ailelere destek verdi. “Kürt kardeşlerimiz devletin kararlılığını gördüğü için harekete geçti” diyen Topçu, HDP’nin önünde onurlu ve yürekli bir mücadelenin verildiğini ifade ederek şunları söyledi: “Kürt anaların ve bacıların, kardeşlerimizin yürekli mücadelelerine baktığımız zaman, meselenin bir etnik mesele değil bölücü bir terör meselesi olduğunu tespit etmiş olduklarını ve bu hakikati de örgütün ve yandaşlarının yüzüne karşı bütün dünyanın duyacağı şekilde “Başlarım sizin Kürdistan davanıza” diyerek onurlu ve yürekli bir şekilde haykırıp geleceklerine sahip çıkmakta kararlı olduklarını görmekteyiz.

Devletin ve milletin imkanlarını terör örgütü PKK’ya peşkeş çekenlere, devletin seyirci kalmayacağına dikkat çeken Topçu, devlet ile millet, teröre karşı el ele hareket ederse, büyük netice alınabileceğini söyledi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:53
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu
  3. PKK
  4. HDP
  5. terör örgütü PKK

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  • şenay doğanşenay doğan1 sa önce
    kesinlikle katılıyorum ben hep allah kuranın hak olduğunu ispat edecek diyorum da sesimi kimseye duyuramıyorum TÖVBE 26-27ye bakın bir ne buyuruluyor allah yolunda savaşın hikmetlerinden biri de ne imiş allahın kendisine tövbe nasip edeceklerin yolunu temizlemek allaha emanet olun

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