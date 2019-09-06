Topçu: Devletin kararlılığı anaları cesaretlendirdi

Hasan Türkmen Ankara

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, çocukları terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP tarafından dağa kaçırılan ailelere destek verdi. “Kürt kardeşlerimiz devletin kararlılığını gördüğü için harekete geçti” diyen Topçu, HDP’nin önünde onurlu ve yürekli bir mücadelenin verildiğini ifade ederek şunları söyledi: “Kürt anaların ve bacıların, kardeşlerimizin yürekli mücadelelerine baktığımız zaman, meselenin bir etnik mesele değil bölücü bir terör meselesi olduğunu tespit etmiş olduklarını ve bu hakikati de örgütün ve yandaşlarının yüzüne karşı bütün dünyanın duyacağı şekilde “Başlarım sizin Kürdistan davanıza” diyerek onurlu ve yürekli bir şekilde haykırıp geleceklerine sahip çıkmakta kararlı olduklarını görmekteyiz.”

Devletin ve milletin imkanlarını terör örgütü PKK’ya peşkeş çekenlere, devletin seyirci kalmayacağına dikkat çeken Topçu, devlet ile millet, teröre karşı el ele hareket ederse, büyük netice alınabileceğini söyledi.