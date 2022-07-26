Toparlanma umutları azaldı: Avrupa'da Rus basıncı!

Rusya, Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını daha da azaltacağını açıklayarak, Rus işgaline karşı Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkeleri üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Dünyanın başlıca üreticilerinden Ukrayna'nın Rus işgali nedeniyle duran tahıl ihracatına tekrar başlamasına imkan veren anlaşmanın geçen hafta imzalanmasının ardından dünya ekonomisi üzerinde oluşan baskıların hafifleyeceği beklentileri Rus gazına bağımlı Avrupa'ya sevkiyatı azaltma kararıyla zayıfladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ayın başında Batılı devletlere ülkesine uyguladıkları yaptırımların küresel enerji fiyatlarında keskin artışlara neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Mevcut seviyenin yarısına inecek

Rusya'nın doğalgaz ihracat tekeli Gazprom, dün düzenleyici kurumdan alınan talimatları gerekçe göstererek Kuzey Akım 1 boru hattı aracılığıyla Almanya'ya yapılan doğalgaz sevkiyatının Çarşamba gününden itibaren günde 33 milyon metre küpe düşeceğini açıkladı.

Şu anda normal kapasitenin yalnızca yüzde 40'ına tekabül eden sevkiyat, 33 milyon metre küpe düşerek mevcut seviyenin yarısına inmiş olacak. Avrupa savaş öncesinde doğalgazının yüzde 40'ını, petrolünün ise yüzde 30'unu Rusya'dan ithal ediyordu.

Rusya, doğalgaz kesintilerinin Batılı devletlerin kendisine uyguladığı yaptırımlar ve hattın bakımıyla ilgili sorunları nedeniyle gerçekleştiğini ifade etse de Avrupa Birliği, Moskova'yı enerji kaynaklarını şantaj aracı olarak kullanmakla suçluyor.

Almanya, açıklanan son kesinti için teknik bir sebep bulunmadığını ifade etti.

Avrupalı siyasetçiler Rusya'nın kışın doğalgaz sevkiyatını tamamen durdurabileceğini daha önce defalarca söylemişlerdi. Gaz sevkiyatının kesilmesi halinde kıtanın en büyük ekonomisi Almanya'nın resesyona gireceği, yüksek enflasyondan dolayı azalan tüketici talebinin daha da düşeceği tahmin ediliyor.