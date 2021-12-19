Top koşturduğu kulübü satın aldı!
Femomen lakaplı Brezilyalı eski golcü Ronaldo, gençliğinde top koşturduğu Brezilya Ligi takımı Cruzeiro kulübünü satın aldı.
Femomen lakaplı Brezilyalı eski golcü Ronaldo, gençliğinde top koşturduğu Brezilya Ligi takımı Cruzeiro kulübünü satın aldı.
Brezilyalı 'El Fenomeno' lakabıyla tanınan dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo Luis Nazario de Lima kariyesine başladığı kulüp olan Cruzeiro'yu satın aldı.
Kariyeri boyunca 3 kez dünyada yılın futbolcusu seçilen Ronaldo Nazario,1990'lı yıllarda Cruzeiro'da dikkatleri üzerine çektikten sonra Dünya çapında üne kavuşmuştu. Futbolculuk döneminde Barcelona, Real Madrid, Inter, Milan gibi kulüplerde top koşturmuştu.
Brezilyalı sambacı futbolculuk döneminde 452 maçta 295 gol atmıştı
Ayrıca Ronaldo 2018 yılında da İspanyol Kulübü Real Valladolid'in de yüzde 51 hissesini satın almıştı.