Top büyüklüğünde fıtık doktorları bile şaşırttı

Mersin'de yaşayan 74 yaşındaki Hilmi Evci, geçen yıl kasım ayından itibaren fıtığının büyümesi üzerine Toros Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayenenin ardından ameliyat edilmesi kararlaştırılan Evci'ye, genel cerrah uzmanı Hakan Dikme ve ekibi tarafından operasyon yapıldı. Başarılı geçen operasyonla fıtık tedavi edilirken, oluşan kitle de alındı. Sağlığına kavuşan Evci, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Ender rastlanan bir durum"

Genel Cerrah Hakan Dikme, hastanın kendilerine karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle başvurduğunu söyledi. Hastanın, şikayetinin 4-5 ay önce başladığını söylemesine karşın bunun 2-3 yıldır olduğunu düşündüklerini dile getiren Dikme, "Hastamızda dev bir fıtık vardı. O fıtığın arkasında da kitlesel bir lezyonu vardı. O kitleyle fıtığın tamirini yaptık. Hastanemizde 3-4 gün yattıktan sonra taburcu ettik. Bugün de dikişlerini alarak tedavi sürecini tamamladık" dedi.

Bu boyutta fıtığın ender rastlanan bir durum olduğuna işaret eden Dikme, "Hasta hem korkmuş hem de ameliyat olmak için fırsat bulamamış. Burada başarılı bir şekilde bu operasyonu gerçekleştirdik. Hastamız sağlığına kavuştu. Ben hem hastamızın sağlığına kavuşması hem de mesleki açıdan mutluyum" diye konuştu.

"Çocuk kafası kadar vardı"

Kontrol için hastaneye gelen Hilmi Evci, fıtığının ilk başlarda tavuk yumurtası büyüklüğünde olduğunu belirterek, başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştuğunu söyledi.

70 yaşındaki Döndü Evci ise eşinin, fıtığın büyüklüğü nedeniyle doktorların kendisini ameliyat etmemelerinden korktuğunu belirtti. Oğlunun arkadaşları sayesinde doktora ulaştıklarını anlatan Evci, "Allah kendisinden bin kere razı olsun. Bizi kurtardı. Yürürken sallanırdı. Ağrı yapmazdı ama sallanırdı. Son 15-20 günde şiddetli biçimde bağırsak dışına çıktı. Çocuk kafası kadar vardı. Sosyal hayatını da olumsuz etkiliyordu. Ama Allah'ıma binlerce şükürler olsun sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.

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