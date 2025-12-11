  • İSTANBUL
Son Haberler

Tonlarca kaçak ve bozulmuş et ele geçirildi! Ya yakalanmasaydı?

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Tonlarca kaçak ve bozulmuş et ele geçirildi! Ya yakalanmasaydı?

Kırşehir'de 6,1 ton kaçak ve bozulmuş hayvansal ürün ele geçirildi. 3 zanlı da gözaltına alındı.

Kırşehir'de üç araçta yapılan aramada 6,1 ton kaçak ve bozulmuş hayvansal ürün ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentin girişindeki uygulama noktasında durdurdukları 2 kamyonette yaptıkları aramada 5 ton 500 kilogram kaçak hayvansal ürün, otobüste ise 600 kilogram bozulmuş hayvansal ürün ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücüler N.E, M.T.A. ve A.M. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınan ürünlerin imha edileceği öğrenildi.

