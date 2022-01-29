  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Tonga, Dünya Kupası elemelerinden çekilme kararı aldı
Spor

Tonga, Dünya Kupası elemelerinden çekilme kararı aldı

Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Tonga, FIFA Dünya Kupası Katar 2022 OFC ön elemelerinden çekildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 12:38:00 -
Tonga, Dünya Kupası elemelerinden çekilme kararı aldı

Tonga'da bu ay yaşanan doğal afetin yıkıcı etkileri, Tonga'nın FIFA Dünya Kupası Katar 2022 OFC ön elemelerinden çekilmesine neden oldu.

Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen büyük volkanik patlama ve tsunami ülkede yaygın hasara neden oldu ve nüfusun yüzde 80'inden fazlasını etkiledi.

Tonga'daki pek çok kişinin evleri ağır hasar görürken güvenli içme suyu gibi temel ihtiyaçlarla ilgili sorunların gelecekte var olması muhtemel görünüyor.

Tonga, Cook Adaları'na karşı tek ayaklı eleme mücadelesi yapacaktı. Çekilme kararından sonra 13 Mart'ta yapılması planlanan eleme maçının artık gerçekleşmeyeceğini ve Cook Adaları'nın otomatik olarak A Grubu'nda Solomon Adaları, Tahiti ve Vanuatu'ya katılacağı anlamına geliyor.

OFC Genel Sekreteri Franck Castillo'nun yaptığı açıklamada, Tonga için hayal kırıklığı olsa da kararın anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay