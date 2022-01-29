Tonga, Dünya Kupası elemelerinden çekilme kararı aldı

Tonga'da bu ay yaşanan doğal afetin yıkıcı etkileri, Tonga'nın FIFA Dünya Kupası Katar 2022 OFC ön elemelerinden çekilmesine neden oldu.



Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen büyük volkanik patlama ve tsunami ülkede yaygın hasara neden oldu ve nüfusun yüzde 80'inden fazlasını etkiledi.

Tonga'daki pek çok kişinin evleri ağır hasar görürken güvenli içme suyu gibi temel ihtiyaçlarla ilgili sorunların gelecekte var olması muhtemel görünüyor.

Tonga, Cook Adaları'na karşı tek ayaklı eleme mücadelesi yapacaktı. Çekilme kararından sonra 13 Mart'ta yapılması planlanan eleme maçının artık gerçekleşmeyeceğini ve Cook Adaları'nın otomatik olarak A Grubu'nda Solomon Adaları, Tahiti ve Vanuatu'ya katılacağı anlamına geliyor.

OFC Genel Sekreteri Franck Castillo'nun yaptığı açıklamada, Tonga için hayal kırıklığı olsa da kararın anlaşılabilir olduğunu söyledi.