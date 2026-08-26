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Yerel Tomrukların altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti
Yerel

Tomrukların altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Tomrukların altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesinde orman bakım çalışması sırasında kamyondaki tomrukların üzerine devrildiği 53 yaşındaki Davut Ali Erdil, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana’nın Kozan ilçesi Salmanlı Mahallesi Karahanlı mevkiinde orman bakım çalışmaları sırasında Davut Ali Erdil (53), kamyona yüklenen tomrukları düzeltmeye çalıştı.

Bu sırada kullandığı aparatın tomruklardan çıkması sonucu dengesini kaybeden Erdil, kamyonun üzerinden yere düştü. Ardından kamyondaki tomruklar da Erdil'in üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla tomrukların altından çıkarılan Erdil, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Erdil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Erdil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

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