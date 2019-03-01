TÖMER Öğrencileri Futbol turnuvasında buluştu Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri, Futbol Turnuvasında buluştu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri, Futbol Turnuvasında buluştu.

Kilis TÖMER Futbol Turnuvasına6 takımın yer aldığı turnuvada öğrenciler ter döktü. Öğrencilerin kaynaşması ve eğitim-öğretim sürecinin getirmiş olduğu stresi atmaları için düzenlenen etkinlikte Şube 102 turnuvayı kazanan takım oldu.

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