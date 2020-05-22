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Sağlık

Tomarza’ya yeni sağlık tesisleri yapılıyor

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerdeki yatırımları kapsamında Tomarza ilçesine yeni sağlık tesisi çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 19:49:54 -
Tomarza’ya yeni sağlık tesisleri yapılıyor

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerdeki yatırımları kapsamında Tomarza ilçesine yeni sağlık tesisi çalışmalarına başladı.


Korona virüse karşı büyük bir mücadele örneği gösteren Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerdeki sağlık yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. İlçelere modern sağlık tesisleri kazandırmak adına titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu, Tomarza ilçesine yapılması planlanan, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Toplum Sağlığı Merkezi’nin ihalesi 14 Mayıs 2020 tarihinde yapıldı. Sağlık merkezinin inşaatına en kısa sürede başlanacağı bildirildi.

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