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Gündem TOMA'lar alevlere karşı mücadele ediyor!
Gündem

TOMA'lar alevlere karşı mücadele ediyor!

Muğla’da etkili olan orman yangınları nedeniyle bölgedeki yangın söndürme ekiplerine TOMA’lar da destek verirken, Muğla’da görevli 53 TOMA alevlere karşı savaş açtı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 19:26:00 - 2021-08-03 19:32:20
TOMA'lar alevlere karşı mücadele ediyor!

Muğla'nın beş farklı bölgesinde devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, itfaiye ekipleri, dost ülkelerden gelen ekipler ve hava araçları ile mücadele devam ediyor.

“TOMA'lar alevlere su sıkıyor”

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde İl Emniyet Müdürlükleri koordinesinde görev yapan Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ise yaklaşık 5 ton su kapasitesi ve 60 metre su atma mesafesi ile alevleri söndürmede etkin rol oynuyor. Muğla'daki orman yangınlarında şu ana kadar 53 TOMA'nın görev yaptığı, bu sayının ilerleyen saatlerde daha da artacağı öğrenildi.

 

 

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