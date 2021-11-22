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Medya Tom ve Jerry hakkındaki o gerçek ortaya çıktı
Medya

Tom ve Jerry hakkındaki o gerçek ortaya çıktı

Meşhur Tom ve Jerry çizgi filmindeki Tom ve Jerry adlı karakterlerin gerçek isimleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 17:01:00 - 2021-11-22 17:07:49
Tom ve Jerry hakkındaki o gerçek ortaya çıktı

1940’lardan bu yana bilinen çizgi filmin kahramanları Tom ve Jerry’nin gerçek adları ortaya çıktı. ComicBook.com’un haberine göre, düşman kedi-fare Tom ve Jerry’nin gerçek isimlerinin Thomas Jasper Cat Sr. ve Gerald Jinx Mouse olduğu belirtildi. Tom ve Jerry’nin tam isimleri, Warner Bros’un geliştirdiği oyun platformu MultiVersus’ta yer aldı. Çok sayıda karakterin bulunacağı MultiVersus, 2022’de piyasaya sürülecek.

Tom ve Jerry, 1940’ta Puss Gets The Boot çizgi filmiyle ilk çıktığında orijinal isimleri Jasper ve Jinx’ti.

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