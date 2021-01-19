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Medya Tolgahan Sayışman ölümden döndü! Hayatını kurtaran...
Medya

Tolgahan Sayışman ölümden döndü! Hayatını kurtaran...

İş görüşmesi için İzmir'e yolculuk yapan oyuncu Tolgahan Sayışman, trafik kazası geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 10:01:00 -
Tolgahan Sayışman ölümden döndü! Hayatını kurtaran...

Tolgahan Sayışman ölümden döndü. İş görüşmesi için İzmir'e giden ünlü oyuncu ve arkadaşı, dönüş yolunda kaza geçirdi. İkili, takla atan araçtan emniyet kemerleri sayesinde yara almadan çıktı.

Hürriyet'in haberine göre; Tolgahan Sayışman, geçen hafta bir iş görüşmesi için Tuncay isimli yakın arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir'e gitti. İkili, dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi. Sürücü koltuğunda oturan Sayışman'ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araç takla attı.

Emniyet kemeri kurtardı

Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla araçlar çekildi. Sayışman ile arkadaşı önce hastaneye kaldırıldı, ardından özel bir araçla evlerine gönderildi.

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