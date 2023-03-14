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Gündem Tolgahan Sayışman, "Daha yapacak çok işimiz var" deyip duyurdu
Gündem

Tolgahan Sayışman, "Daha yapacak çok işimiz var" deyip duyurdu

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün Watergarden İstanbul’da objektiflere yansıdı. Sayışman, onursal başkanı olduğu Mutluluğun Adresi Derneği yöneticileriyle bir araya gelerek, toplantı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 14:48:00 -
Tolgahan Sayışman, "Daha yapacak çok işimiz var" deyip duyurdu

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün Watergarden İstanbul’da objektiflere yansıdı. Sayışman, onursal başkanı olduğu Mutluluğun Adresi Derneği yöneticileriyle bir araya gelerek, toplantı gerçekleştirdi.

Deprem bölgesine yapılacak yardımlar hakkında toplantı yaptıklarını belirten Tolgahan Sayışman; “Daha yapacak çok işimizin olduğuna inanıyorum. Okul projemizi en doğru zaman ve lokasyonda hayata geçirmek için bakanlıklarımızla temas halindeyiz" dedi.

 
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