  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaramaz çocuk Emre Süper Lig’e geliyor
Kripto piyasasında sert yükseliş!
İngiltere'den Taliban açıklaması: 2 ülkeye ihtiyacımız var
Astsubay Kıdemli Başçavuş koronavirüse yenildi
Ekonomi Tokyo'ya madalya için gittiler! Paralimpik millilere Turkcell desteği
Ekonomi

Tokyo'ya madalya için gittiler! Paralimpik millilere Turkcell desteği

Turkcell’in ana sponsorluğundaki Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonu çatısı altındaki paralimpik milli sporcuları, Tokyo’da gerçekleştirilecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları’nda madalya mücadelesi verecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 15:12:00 -
Tokyo'ya madalya için gittiler! Paralimpik millilere Turkcell desteği

“TURKSPORU”nun destekçisi Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonu’nun çatısı altındaki milli paralimpik sporcuları, 16. Yaz Paralimpik Oyunları’nda madalya mücadelesine çıkıyor. Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’na bağlı 10 disiplinde 26’sı kadın, 31’i erkek, toplam 57 ay yıldızlı sporcu, Türkiye’yi temsil edecek. Dünyanın en önemli paralimpik spor organizasyonu, 24 Ağustos’ta başlayıp 5 Eylül’deki kapanış töreniyle sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay