Tokyo'ya madalya için gittiler! Paralimpik millilere Turkcell desteği
Turkcell’in ana sponsorluğundaki Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonu çatısı altındaki paralimpik milli sporcuları, Tokyo’da gerçekleştirilecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları’nda madalya mücadelesi verecek.
“TURKSPORU”nun destekçisi Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonu’nun çatısı altındaki milli paralimpik sporcuları, 16. Yaz Paralimpik Oyunları’nda madalya mücadelesine çıkıyor. Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’na bağlı 10 disiplinde 26’sı kadın, 31’i erkek, toplam 57 ay yıldızlı sporcu, Türkiye’yi temsil edecek. Dünyanın en önemli paralimpik spor organizasyonu, 24 Ağustos’ta başlayıp 5 Eylül’deki kapanış töreniyle sona erecek.