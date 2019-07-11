"Tokyo'ya 40 atletle katılacağımızı ümit ediyorum"





ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen, "Bu yıl alınan derecelerle Tokyo'ya çok başarılı bir şekilde gideceğimizi ve bu organizasyona 40 sporcuyla katılacağımızı ümit ediyorum." dedi.

Fatih Tüzemen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve Atatürk Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait tesislerde 21 Haziran'da kampa giren Atletizm Milli Takımı sporcularının yoğun tempoda antrenmanlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Kampın 18 Temmuz'da sona ereceğini ifade eden Tüzemen, şöyle konuştu:

"Milli atletler Elvan Abeylegesse, Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya'nın da aralarında olduğu sporcular, yoğun şekilde antrenmanlar yaptı. Federasyon olarak sporcuların daha iyi hazırlanması için periyodik kamp programları yapıyoruz. Erzurum'daki kampımız da çok güzel bir ortamda geçiyor. Bu da sporcuların aldığı derecelerle kendisini belli ediyor. İsveç'in Gavle kentinde bugün başlayacak Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na katılacak sporcular kamptan ayrılarak bu ülkeye gitti. Verilen emeklerin karşılığını alacağımızı ümit ediyorum. Bu organizasyonda dereceler elde edeceğimize inanıyorum."





- "Hedefimiz, Tokyo'da 40 sporcu ile yarışmak"





Tüzemen, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-27 Temmuz'da yapılacak Avrupa Gençlik Yaz Olimpik Festivali (EYOF) ile Katar'ın başkenti Doha'da 27 Eylül-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan iyi dereceler alacaklarına inandığını belirterek, federasyonun tüm imkanlarıyla sporcular için seferber olduğunu dile getirdi.

Sporcuların güzel bir kamp dönemi geçirdiğini vurgulayan Tüzemen, "Her kamp sporcu için farklı bir anlam ifade ediyor. Bu yıl alınan derecelerle Tokyo'ya çok başarılı bir şekilde gideceğimizi ve bu organizasyona 40 sporcu ile katılacağımızı ümit ediyorum. Hedefimiz de zaten bu. Umarım hedefimize ulaşırız. Hedefimiz Tokyo'da 40 sporcuyla yarışmak." ifadelerini kullandı.

Yeniden yapılanma ile atletizmde son yıllarda önemli başarılar elde ettiklerini ve bunun temel noktasının eski milli atletlerden Fatih Çintimar'ın federasyon başkanı olmasından kaynaklandığını dile getiren Tüzemen, ülkedeki en başarılı federasyonlardan biri olduklarını sözlerine ekledi.