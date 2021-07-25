Tokyo'da Hakan Reçber ile ilk madalya

2020 yılında koronavirüs salgını sebebiyle gerçekleştirilemeyen 32. Yaz oyunları aynı isimle 23 Temmuz 2021'de başladı. Türkiye'yi organizasyonda 9 ayrı branşta 108 sporcu temsil ediyor.

Ay-yıldızlı sporculardan ilk madalyalar tekvando branşından geldi. Oyunların ikinci gününde 68 kiloda mücadele eden Hakan Reçber, son 16 turunda Brezilyalı Edival Pontes'i geçerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Büyük Britanyalı Bradly Sinden'e mağlup olan 21 yaşındaki milli tekvandocu, rakibinin finale çıkmasıyla repesajda mücadele hakkı elde etti.

Repesajda Yeni Zelandalı Tom Burns'ü eleyen Hakan, madalya mücadelesinde ise Bosna Hersekli Nedzad Husic'i 22-13 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İkinci madalya Hatice Kübra’dan

Türkiye'ye oyunlardaki ikinci madalyayı ise milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün getirdi. Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak final şansını yitirmesine rağmen Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti.

Repesajda Faslı Nada Laaraj'yı yenen 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh'i mağlup etti ve madalya sevinci yaşadı.