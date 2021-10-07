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Dünya Tokyo'da deprem! Başka eyaletlerde de hissedildi
Dünya

Tokyo'da deprem! Başka eyaletlerde de hissedildi

​​​​​​​Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 17:04:00 -
Tokyo'da deprem! Başka eyaletlerde de hissedildi

​​​​​​​Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda 6,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo metropolünün kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde deprem kaydedildi. 6,1 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 22.41'de ve yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem Tokyo ve çevresindeki Kanagawa ve Saitama eyaletlerinde de hissedildi.

JMA, depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmadı.

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