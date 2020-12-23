Tokyo Olimpiyatlarının yeni bütçesi 1,64 trilyon yen

Kyodo ajansının haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen Tokyo 2020 için 5. bütçe açıklandı.

Gecikmeden önce açıklanan 1.35 trilyon yen (13 milyar $) bütçe 294 milyar yen (2.8 milyar $) artarak toplam 1.64 trilyon yen (15.8 milyar $) oldu.

Yeni bütçe pastasında, organizasyon komitesi 721 milyar yen (6.96 milyar $) ile en büyük dilimi karşılayacak. Tokyo Büyükşehir Valiliği pastanın 702 milyar yenini (6.78 milyar $) finanse edecek ve ulusal hükümet 221 milyar yen (2.13 milyar $) finanse edecek.

Yeni bütçede başlıca gider kalemleri, sporcu kampüslerinin ve turnuva noktalarının bakımı ve korunması, yarışma ekipmanlarının depolanması ve Kovid-19 ile mücadeledir.

Kovid-19 ile mücadeleye 96 milyar yen (928 milyon dolar) tahsis edilecek. Bu masraf kalemi, virüs bulaşan sporcuların geçici olarak tedavi edileceği sporcu kampüslerinden virüsün sızmasını önleyecek negatif basınç izolasyon odalarının kurulmasını kapsayacaktır.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise, başkent Tokyo'daki son derece sıcak döneme denk gelen maraton ve uzun mesafe yürüyüş yarışlarının nakliyesini içeren 20 milyar yen (193 milyon dolar) bir dilimi kapsayacak.

Maliyet düşürücü önlemlere rağmen, artan işçilik maliyetleri nedeniyle açılış ve kapanış töreni işletme bütçesinin 3.5 milyar yen (33.8 milyon $) artarak 16.5 milyar yen'e (159.3 milyon dolar) yükseldiği kaydedildi.

Komite kaynaklarına dayanan Kyodo ajansına göre, masraf pastasının büyümesinin altında, turnuva tesislerinden geçici olarak sökülen prefabrike ünitelerin yeniden inşası, sporcu kampüsünün bakımı ve depolanma maliyetlerinin artması yatıyor.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenmesi kararlaştırıldı.