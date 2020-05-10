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Aktüel

Tokyo Olimpiyatları’nda ikinci bir gecikme için "B planı" yok

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Koordinasyon Komisyonu Başkanı John Coates, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları’na dair çalışmaların ikinci bir gecikme düşünülmeksizin ’B planı’ olmadan devam ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:39:54 -
Tokyo Olimpiyatları’nda ikinci bir gecikme için "B planı" yok

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Koordinasyon Komisyonu Başkanı John Coates, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları’na dair çalışmaların ikinci bir gecikme düşünülmeksizin ’B planı’ olmadan devam ettiğini söyledi.


Uzun süren tartışmaların ardından korona virüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden (IOC) açıklama geldi. Dün Avustralya Olimpiyat Komitesi’nin Sydney’deki yıllık genel toplantısına katılan IOC Koordinasyon Komisyonu Başkanı John Coates, oyunların planlandığı üzere 2021’de yapılması için süren çalışmaların yeni bir gecikme düşünülmeksizin, B planı olmadan devam ettiğini söyledi. "Oyunların tekrar ertelenmesi ya da benzeri bir senaryoya dair B planının bulunmadığı varsayımıyla ilerliyoruz" diyen Coates, ertelenen olimpiyatları I. ve II. Dünya Savaşları’nın gölgesinde geçen etkinliklerle karşılaştırdı. Coates, "Tokyo Olimpiyatları en iyisi olmasa bile, şimdiye kadar yapılmış en iyilerin arasına gireceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.



2021’e ertelenmişti


2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları korona virüsü salgınının ardından iptal ya da erteleme söylentileri nedeniyle uzun süre kamuoyunun gündemini meşgul etmiş, Japonya hükümeti ise planlarda bir değişiklik olmadığını açıklamıştı. Ancak iç ve dış kamuoyundan gelen baskıların ardından Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 24 Mart’ta etkinliğin ertelendiğini duyurmuştu. Tokyo Olimpiyatları, 23 Temmuz 2021’de açılacak.

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