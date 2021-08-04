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Dünya Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 322'ye çıktı
Dünya

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 322'ye çıktı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 322'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 08:00:00 -
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 322'ye çıktı

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 28 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs bulaşan 28 kişi arasında turnuvada yarışan 4 sporcu yer alıyor.

Turnuva kapsamında hizmet veren 19 sözleşmeli çalışan, 2 resmi yetkili de virüse yakalananlar arasında bulunuyor.

Böylece Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 322'ye çıktı.

Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.

 

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