2020 Olimpiyatlarına Tokyo ev sahipliği yapacak. A Milli Voleybol takımımız Almanya Milli Takımı'nı mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Tokyo Olimpiyatlarında toplamda 11 bin sporcu yarışacak. Tokyo Olimpiyatlarına ilişkin gelişmeler birçok sporsever tarafından yakından takip ediliyor.

Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlayacak 2021?

2020 Yaz Olimpiyat Oyunları Japonya’nın başkenti Tokyo’da 23 Temmuz tarihinde başlayacak. Söz konusu Olimpiyatlar 8 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları nedir?

7 Eylül 2013 tarihinde Buenos Aires'te yapılan 125. IOC oturumunda Tokyo ev sahibi şehir olarak ilan edilmişti. Tokyo aynı zamanda 1964 Yaz Olimpiyatları'na da ev sahibiydi.

Tokyo 16 Temmuz 2011 tarihinde Japon Olimpiyat Komitesi tarafından seçilmişti. 2020 Oyunları için Japonya aday şehir olduğu teyit edildi. 77.000 Tokyo Olimpiyat Stadı'nı olimpiyat için kullanacakları açıklandı. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından kısa listeye alınmıştı.

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi, Türkiye'nin oyunlara aday olacağını 7 Temmuz 2011 tarihinde duyurdu. Adaylık, resmî olarak 13 Ağustos 2011 tarihinde Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildi. Başkan Erdoğan, 86.000 kişilik Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun üstünün tamamen kapatılacağını açıkladı. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından kısa listeye alındı.