Tokyo 2020 yolunda ’sıcak’ yaz

Milli sporcular, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılım sürecinde 2019 yılının yaz aylarında birbirinden önemli kota müsabakalarına çıkıyor.

Olimpiyatlara katılım yolunda birçok farklı olimpik branşta önemli organizasyonlara katılacak milli sporcular, bu yazı yoğun bir müsabaka takvimi ile geçiriyor.

Gelecek yıl 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlara vize alma sürecinde çeşitli spor dallarında dünya ve Avrupa şampiyonaları, kota yarışmaları ve olimpiyat eleme müsabakaları düzenlenecek.

Bakan Kasapoğlu: “Milli sporcularımıza inancımız tam”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyanın en prestijli spor organizasyonunun başlamasına bir yıldan az bir zaman kaldığını hatırlatarak, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılım sürecinde milli sporculara inançlarının tam olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 yolundaki bu kritik süreçte sporcuların, yaz aylarında birbirinden önemli müsabakalara katılacaklarını belirterek, Tokyo 2020 için kota mücadelesi vereceklere başarılar diledi.

Kasapoğlu, bakanlık olarak milli sporcuların hedeflediği başarılara ulaşması adına yoğun bir çalışma içinde olduklarını da ifade etti.

Bu yılın yaz aylarında farklı branşlarda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı verecek organizasyonlardan bazıları ise şöyle:

Güreş: Dünya Şampiyonası (14 - 22 Eylül / Kazakistan)

Halter: Dünya Şampiyonası (16 - 27 Eylül / Tayland)

Judo: Dünya Şampiyonası(25 Ağustos - 1 Eylül / Japonya)

Kano: Durgunsu Dünya Şampiyonası (21-25 Ağustos / Macaristan)

Akarsu Dünya Şampiyonası (24 - 29 Eylül / İspanya)

Kürek: Dünya Şampiyonası (25 Ağustos - 1 Eylül / Avusturya), Dünya Şampiyonası (2-9 Eylül / Macaristan)

Atletizm: Dünya Şampiyonası (27 Eylül - 6 Ekim /Katar)

Badminton: Total BWF Dünya Şampiyonası (19 - 25 Ağustos / İsviçre)