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"Toksoplazma paraziti, gebelerde enfeksiyon oluşturabiliyor"

Lokman Hekim Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İrem Güler Özgür:- "Vücutlarında toksoplazma paraziti bulunduran bazı hayvanların çiğ ya da az pişmiş etlerinin yenmesi ile insana bulaşabilen toksoplazma, gebelerde enfeksiyon oluşturabiliyor ve anne karnındaki bebeğe geçebiliyor"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:37
"Toksoplazma paraziti, gebelerde enfeksiyon oluşturabiliyor"

İSTANBUL (AA) - Lokman Hekim Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İrem Güler Özgür, “Vücutlarında toksoplazma paraziti bulunduran bazı hayvanların çiğ ya da az pişmiş etlerinin yenmesi ile insana bulaşabilen toksoplazma, gebelerde enfeksiyon oluşturabiliyor ve anne karnındaki bebeğe geçebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Özgür yaptığı açıklamada, hamileler ve anne karnındaki bebekler için bilinçsiz et tüketiminin büyük bir riski de beraberinde getirdiğini belirtti.

İrem Güler Özgür, “Toksoplazma kişiye bulaştığında genelde sessiz seyreden ve şikayete yol açmayan bir parazittir. Fakat gebe kadına bulaşması halinde bebekte çeşitli sorunlara yol açabilir. Vücutlarında toksoplazma paraziti bulunduran bazı hayvanların çiğ ya da az pişmiş etlerinin yenmesi ile insana bulaşabilen toksoplazma, gebelerde enfeksiyon oluşturabiliyor ve anne karnındaki bebeğe geçebiliyor." değerlendirmesini yaptı.

"Toksoplazma ülkemizde sık görüldüğü için ülkemizde gebelerimizin ilk muayenesinde mutlaka toksoplazma testlerini istemekteyiz." diyen Özgür şunlara dikkati çekti:

"Gebe daha önceden toksoplazma geçirmemiş ise gebelik sürecinde dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Toksoplazma, çiğ etlerden bulaştığı için gebelik sürecinde çiğ et, çiğ köfte, iyi pişmemiş et veya yumurta tüketilmemelidir. Ev haricinde salata yenmemelidir. Kişi yeşillikleri kendisi güzelce yıkamak şartıyla salata tüketebilir. Dışarıda yenilen salatanın iyi yıkanıp yıkanmadığından emin olamazsınız.”

Etlerin bol miktarda tüketildiği Kurban Bayramı’nda toksoplazmadan korunmak için etlerin iyi pişirilmesi gerektiğini aktaran Özgür, hijyen kurullarına uyulmasının önemine de değinirken söz konusu parazitin aşısız kedilerden bulaşabildiği için aşısız, sokak kedilerine gebelik süresince dokunulmaması gerektiğini, fakat ev kedilerinden, aşıları tam olan kedilerden bulaşmayacağını kaydetti


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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:37
  1. Lokman Hekim

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