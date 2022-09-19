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Ekonomi TOKİ'ye başvuru yağıyor! Şimdiden 7 katını aştı
Ekonomi

TOKİ'ye başvuru yağıyor! Şimdiden 7 katını aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 250 bin konut, arsa ve işyeri projesiyle birlikte toplam 500 bin kişinin yararlanacağı cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine müracaat sayısı 3 milyon 466 bin 250 ile şimdiden 7 katına çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 13:47:00 -
TOKİ'ye başvuru yağıyor! Şimdiden 7 katını aştı

"İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı. Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için başvurular kademeli alındı.

Bugünden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

Başvuru 3 milyonu aştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada "Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250." dedi.

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