TOKİ'ye başvuru yağıyor! Şimdiden 7 katını aştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 250 bin konut, arsa ve işyeri projesiyle birlikte toplam 500 bin kişinin yararlanacağı cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine müracaat sayısı 3 milyon 466 bin 250 ile şimdiden 7 katına çıktı.
"İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı. Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için başvurular kademeli alındı.
Bugünden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.
Başvuru 3 milyonu aştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada "Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250." dedi.