TOKİ'ye başvuru yağıyor! Şimdiden 7 katını aştı

"İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı. Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için başvurular kademeli alındı.

Bugünden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

Başvuru 3 milyonu aştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada "Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250." dedi.