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Gündem TOKİ’ye ait inşaat alanından kablo çaldılar: 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
Gündem

TOKİ’ye ait inşaat alanından kablo çaldılar: 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 şüpheli, 537 bin TL değerindeki çalıntı malzemelerle suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 15:31:00 -
TOKİ’ye ait inşaat alanından kablo çaldılar: 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, yaptığı çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, Beydağı Mahallesi TOKİ inşaatında meydana gelen bakır kablo hırsızlığı olayıyla ilgili yapılan ihbar sonucu, 2 şüphelinin ellerindeki pense ve kestikleri bakır kablolarla beraber suçüstü yakalandığı, çalınan malzemelerin 537 bin 307 TL maddi değeri olduğunun tespit edildiği ve şahısların gözaltına alınarak tahkikata başlandığı kaydedildi. 

 

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