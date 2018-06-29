TOKİ’nin Silivri konutları için son gün

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Silivri’de dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunulan bin 356 konutun başvuruları 29 Haziran’da sona erecek.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Silivri’de satışa sundukları bin 356 konut için müracaatların 29 Haziran Cuma gününe kadar ilgili bankaya yapılması gerektiğini belirtti.

MAKUL FİYATLAR

Burada en düşük konut fiyatının 198 bin lira, en düşük taksit tutarının ise 700 lira olduğunu aktaran Turan, “Konutlarımıza şu ana kadar yaklaşık 10 bin başvuru yapıldı. Vatandaşlarımız cuma gününe kadar müracaatlarını yapmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra başvuru alınmayacak” ifadelerini kullandı.

Özellikle dar gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istediklerini kaydeden Turan, alt gelir grubuna sundukları 934 konuta 8 bin 300, orta gelir grubuna sundukları 422 konuta ise bin 460 başvuru geldiğini aktardı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, başvurular sonunda 11-12 Temmuz’da noter huzurunda yapacak kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini anlattı.