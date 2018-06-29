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TOKİ’nin Silivri konutları için son gün

TOKİ Başkanı Ergün Turan, alt gelir grubuna yönelik 2+1 nitelikte 934 konutun 198 bin lira fiyat ve 961 lira taksitle, orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte 422 konutun ise 285 bin lira fiyat ve bin 958 lira taksitle satışa sunulduğunu belirtti.

29 Haziran 2018 Cuma 09:44
TOKİ’nin Silivri konutları için son gün

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Silivri’de dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunulan bin 356 konutun başvuruları 29 Haziran’da sona erecek.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Silivri’de satışa sundukları bin 356 konut için müracaatların 29 Haziran Cuma gününe kadar ilgili bankaya yapılması gerektiğini belirtti.

MAKUL FİYATLAR

Burada en düşük konut fiyatının 198 bin lira, en düşük taksit tutarının ise 700 lira olduğunu aktaran Turan, “Konutlarımıza şu ana kadar yaklaşık 10 bin başvuru yapıldı. Vatandaşlarımız cuma gününe kadar müracaatlarını yapmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra başvuru alınmayacak” ifadelerini kullandı.

Özellikle dar gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istediklerini kaydeden Turan, alt gelir grubuna sundukları 934 konuta 8 bin 300, orta gelir grubuna sundukları 422 konuta ise bin 460 başvuru geldiğini aktardı.  TOKİ Başkanı Ergün Turan, başvurular sonunda 11-12 Temmuz’da noter huzurunda yapacak kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini anlattı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 09:44
  1. İstanbul
  2. TOKİ Başkanı Ergün Turan
  3. TOKİ
  4. ev düzeni
  5. konut

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