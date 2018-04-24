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TOKİ'nin indirim kampanyası başlıyor!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl uyguladığı yüzde 20 indirim kampanyası bugün başladı.

24 Nisan 2018 Salı 12:09
TOKİ'nin indirim kampanyası başlıyor!

Kampanyadan, satışları 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksidi 2016 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim kampanyasına dahil edilmedi.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayarak, “Yüzde 20 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek” dedi. 

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 24 Nisan-18 Mayıs 2018 tarihlerinde ilgili bankaya başvurabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 12:09
  1. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
  2. TOKİ Başkanı M. Ergün Turan

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