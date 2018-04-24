Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TOKİ'nin indirim kampanyası başladı

TOKİ'nin taksitle konut alıp borcunu erkenden kapatmak isteyenlere yönelik indirim uygulaması bugün başladı.

24 Nisan 2018 Salı 11:29
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı

aşbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından satılan konutlara yönelik başlatılan ''borcunu erken kapatana yüzde 20 indirim'' uygulaması bugün itibariyle başladı.

TAMAMINI KAPATMAYANLAR DA YARARLANACAK

TOKİ bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme planı da yaptı. Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

İNDİRİM İÇİN SON TARİH: 18 MAYIS

Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 24 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" diye konuştu.

İNDİRİMDEN YARARLANMANIN ŞARTLARI

Borcunu erkenden kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları indirim uygulamasından yararlanmaları için ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan satışları 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2016 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projeler de indirim kampanyasına dahil edilmedi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 11:29
  1. TOKİ
  2. 18 Mayıs
  3. toki indirim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Biz Ermenileri katledecek olsak bırakın Osmanlı'yı...'
    1. 'Biz Ermenileri katledecek olsak..
    2. Abdülkadir Selvi açıkladı: Lobiler..
    3. Sağlık turizmine dört koldan teşvik
    4. Faize karşı topyekûn savaş! Akit'in..
    5. Ermeni zulmünden kaçanların köyü.....
    6. ABD ve Çin masaya oturuyor!
    7. Haberi alan Kim Jong dondu kaldı!
    8. Kulakları telefonda! 2 gün kaldı
    9. TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
    10. Trump ve Macron show yaptı
    11. CHP'nin beyni öldü, organlarını satıyor!
    12. İstanbul'un 50 yıllık su ihtiyacını..
    13. ABD battı batıyor!
    14. 'Sahibinden satılık parti'
    15. Terör örgütünün yeni şifresi: Çay içelim
    16. "Türklere derin bir saygı duyuyoruz"
    17. Antalya Eurasia Airshow'a hazır
    18. Akşener ile Temel Karamollaoğlu..
    19. Süresiz nafaka caiz değil
    20. Yaşar Okuyan yazdığı senaryoya ağladı...
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!