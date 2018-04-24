TOKİ'nin indirim kampanyası başladı

aşbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından satılan konutlara yönelik başlatılan ''borcunu erken kapatana yüzde 20 indirim'' uygulaması bugün itibariyle başladı.

TAMAMINI KAPATMAYANLAR DA YARARLANACAK



TOKİ bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme planı da yaptı. Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

İNDİRİM İÇİN SON TARİH: 18 MAYIS



Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 24 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" diye konuştu.

İNDİRİMDEN YARARLANMANIN ŞARTLARI



Borcunu erkenden kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları indirim uygulamasından yararlanmaları için ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan satışları 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2016 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projeler de indirim kampanyasına dahil edilmedi.