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Ekonomi TOKİ'nin indirim kampanyası başladı... 200 binden fazla kişi yararlanacak!
Ekonomi

TOKİ'nin indirim kampanyası başladı... 200 binden fazla kişi yararlanacak!

TOKİ'nin peşin ödeme kampanyası başladı. Yüzde 25 indirim imkanından 200 bini aşkın konut ve işyeri alıcısı faydalanabilecek. Başvurular 19 Ekim'e kadar sürecek. Gelen yoğun talep üzerine TOKİ, arsa sahipleri için de indirim imkanı sağladı. Tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları kalan borçlarını yüzde 12.5 indirimli ödeyebiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 18:00:00 -
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı... 200 binden fazla kişi yararlanacak!

TOKİ'nin indirim kampanyasına başvurular devam ediyor. Bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 indirim yapılacak. Kampanyadan 200 bini aşkın konut ve iş yeri alıcısı faydalanabilecek.

TOKİ'nin kampanyasından, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olanlar yararlanabiliyor. Borcunu kapatarak tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 indirim uygulanıyor. Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapılan ödemelere yine yüzde 25 indirim yapılıyor.

Arsa sahipleri de yararlanabilecek!

Gelen yoğun talep üzerine TOKİ, arsa sahipleri için de indirim imkanı sağladı. Tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları kalan borçlarını yüzde 12,5 indirimli ödeyebiliyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan arsa alıcıları da indirim kampanyasından faydalanamıyor.

TOKİ'nin indirim kampanyası için başvurular 19 Ekim'e kadar alınacak. Bu tarihten sonra başvuru yapanlar indirimden yararlanamayacak.

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