TOKİ’den Zonguldak’ta iş yeri ve konut fırsatı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; iş yeri ve konutlar %40 peşin ve 60 ay vade imkanıyla (yıllık %9 farkla)satışa sunulacak. Ayrıca; KDV’den muaf ve hemen teslim edilecek mülklere peşin alımlarda %20 indirim yapılacak.

İhale 10 Nisan 2023 saat 10.30’da Tahir Karauğuz Konferans Salonu Merkez/Zonguldak adresinde salon katılımı ve internet katılımı ile gerçekleştirilecek. İnternet katılım wwww.emlakmuzayede.com.tr olacak. Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 07.04.2023 cuma günü saat 10.30’a kadar alınacak.

İletişim: 0 312 410 76 75/0 212 608 15 00

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