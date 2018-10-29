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TOKİ’den yenilenebilir enerji atağı

TOKİ’nin yenilenebilir projeler üzerinde çalıştığını belirten Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Danimarka’da düzenlenen “Sürdürebilir ve Akıllı Şehirler” programı kapsamında bu ülkeye 3 günlük ziyaret gerçekleştirdi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:33
TOKİ’den yenilenebilir enerji atağı

Danimarka’da düzenlenen “Sürdürebilir ve Akıllı Şehirler” programı kapsamında bu ülkeye 3 günlük ziyaret gerçekleştiren Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, TOKİ’nin yenilenebilir enerji çalışmalarını değerlendirdi. Bölgesel ısıtma konusundaki yenilikleri takip etme anlamında Danimarka ziyaretinin faydalı geçtiğini dile getiren Turan, “Danimarka bölgesel ısıtma ve teknoloji anlamında dünyanın gelişmiş ülkelerinden bir tanesi. Burada gelişen hem teknolojiyi gördük hem de bölgesel ısıtma konusundaki yenilikleri inceledik. Bu açıdan yararlı bir seyahat gerçekleştirdik” dedi.

TOKİ’nin yenilenebilir projeler üzerinde çalıştığını belirten Turan, şöyle konuştu: “Enerji, yenilenebilir enerji, bölgesel ısıtma bizim için önemli. TOKİ olarak, Türkiye enerjide ithalata dayalı bir ülke olduğu için hem yenilenebilir enerjinin yani atıklardan enerji üretimi konusunda hem de rüzgardan ve güneşten belki binaların kendi bulunduğu konumlardan elektrik üretme noktasında tasarımlar üzerinde çalışıyoruz.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 09:33
  1. Sürdürebilir ve Akıllı Şehirler
  2. Danimarka
  3. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan
  4. Toplu Konut İdaresi (TOKİ)

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