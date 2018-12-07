TOKİ’den yeni hamleler

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Vekili Sami Er, “Bu yılın ilk 11 ayında toplam 48 bin konutun satışı gerçekleştirilmiş, 40 bin konutun da vatandaşlarımıza teslimi sağlanmıştır. TOKİ’nin halen satışı devam eden ve satışa çıkaracağı konut sayısı toplam 5 bin 243’tür” dedi.

TOKİ’nin 15 yılda ürettiği yaklaşık 833 bin konutun yüzde 86’sının, son yıllarda üretilen konutların ise yaklaşık yüzde 95’inin sosyal konut niteliğinde olduğunu belirten Er, 2016’da yaklaşık 64 bin, 2017’de 60 bin olarak ihale edilen konut sayısının bu yıl piyasa şartları da gözetilerek ekim sonu itibarıyla yaklaşık 23 bin olduğunu belirtti. Sami Er, “Halen TOKİ’nin 365 aktif şantiyesinde yaklaşık 99 bin nitelikli konut ve sosyal donatıların inşası devam etmektedir. Özellikle son 4 yıl içinde daha nitelikli ve konforlu yaşam alanlarının üretilmesi konusunda titiz davranılmış, yaşam ve gelişmişlik şartlarına bağlı olarak bugünün beklentileri ve ihtiyaçları dikkate alınarak çözümler geliştirilmiştir” diye konuştu.

Yatay ve yerel mimari

TOKİ’nin özellikle yatay ve yerel mimariyi esas alan projelere ağırlık vererek yeni konut tasarımları ortaya koyduğuna işaret eden Er, tüm mekanlarda yatay yapılaşmaya ve sosyal ihtiyaçlara cevap verecek, mahalle kültürünün oluşmasına imkan tanıyacak projelere öncelik verildiğini dile getirdi. Ayrıca başlatılan “Mutlak Kalite” yaklaşımında da ciddi ilerlemeler sağlandığına, kalitesi ve nitelikleri artırılmış sosyal konut üretiminin idarenin birinci önceliği haline geldiğine değinen Er, bu konudaki konutların yakın gelecekte “önce kalite” ile anılıyor olmasını hedeflediklerini kaydeti.