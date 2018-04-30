TOKİ'den ucuz konut fırsatı

Anadolu’nun farklı noktalarında konut üretmeye devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu yıl özellikle dar gelir grubuna odaklandı. 41 ilde satışa çıkan TOKİ, 269 liradan başlayan taksitlerle ev satıyor. Satışa sunulan konut adedi 8 binin üzerinde. Emekli, alt gelir grubu dahil evi olmayan herkese hitap eden konutlar için peşinat alt limiti 10 bin lira.

GELİR ŞARTI 4500 TL

Satış için evin olduğu il-ilçedeki Halkbank veya Ziraat Bankası şubelerine başvurmak gerekiyor. Bu konuda ‘444 86 54’ numaralı ‘Alo TOKİ’ hattı aranabilir. Dar gelirliler için yapılan konutlardan almak isteyen kişilerde, ‘hiç evi olmamak’, ‘ev alınacak ilde 1 yıl ikamet ediyor olmak’, ‘aylık hane geliri en fazla 4500 lira olmak’ gibi şartlar aranıyor. Gelir şartı daha önce 3200 liraydı.

ÖRNEK HESAPLAMA

Bir örnek vermek gerekirse: Balıkesir Sındırgı 2. Etap’ta dar gelir grubu için yapılan evleri 128 bin liradan başlayan fiyatlarla almak mümkün. Evi yüzde 15 peşinatla almak isteyenler başta 19 bin 294 lira ödeyecek. Vadesi 216 ay olan konutun aylık taksit ödemesi 506 lira. Yüzde 12’si peşin ödenirse taksit 628 lira vade 180 ay (5 yıl) oluyor.