TOKİ’den Trabzon’a iki millet bahçesi
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından, Trabzon’un Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde inşa edilecek millet bahçelerinin ihaleleri yapıldı.31 Mart 2019 Pazar 10:30
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından, Trabzon’un Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde inşa edilecek millet bahçelerinin ihaleleri yapıldı. Ortahisar Millet Bahçesi Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nun yerine 62 bin 290 metrekarelik alanda, Akçaabat Millet Bahçesi ise eski Akçaabat Fatih Stadı’nın bulunduğu mekânda 23 bin 125 metrekarelik alanda yapılacak. Millet bahçeleriyle Trabzonlular içerisinde yürüme yollarının, spor alanlarının, biyolojik göletlerin, millet kıraathanelerinin, renk ve koku bahçelerinin olduğu yeşil alana kavuşacak.
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