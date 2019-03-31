TOKİ’den Trabzon’a iki millet bahçesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından, Trabzon’un Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde inşa edilecek millet bahçelerinin ihaleleri yapıldı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından, Trabzon’un Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde inşa edilecek millet bahçelerinin ihaleleri yapıldı. Ortahisar Millet Bahçesi Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nun yerine 62 bin 290 metrekarelik alanda, Akçaabat Millet Bahçesi ise eski Akçaabat Fatih Stadı’nın bulunduğu mekânda 23 bin 125 metrekarelik alanda yapılacak. Millet bahçeleriyle Trabzonlular içerisinde yürüme yollarının, spor alanlarının, biyolojik göletlerin, millet kıraathanelerinin, renk ve koku bahçelerinin olduğu yeşil alana kavuşacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.