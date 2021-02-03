TOKİ ev almak isteyenlere hem ucuz, hem uygun koşullarda ve uygun taksit ödeme seçenekleri sunmakta. TOKİ üzerinden hem kura yöntemi ile hem de kuraya katılmadan açık ihale yöntemi ile konut sahibi olunmakta.

TOKİ’den ev nasıl alınır? TOKİ başvuru şartları neler?

Türk vatandaşı olmak, Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,

Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,

Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,

Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).

TOKİ başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ konut başvurusu nereye yapılır? TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

TOKİ’den kurasız ev nasıl alınır?

TOKİ’nin kura ile ev sahibi olma faaliyetine katılmayıp kurasız bir şekilde TOKİ’den ev almak isteyenler TOKİ’den kurasız bir şekilde konut alımının nasıl yapılacağını merak ediyor. TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. TOKİ açık satış yöntemiyle de vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ediyor.

TOKİ'nin yaptığı açık satış duyurularına başvuranlar başvuru sırasına göre, eğer başvuru şartlarını sağlıyorsa ev sahibi TOKİ’den ev almaya hak kazanıyor. TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor. TOKİ açık satış başvurularında peşinat vermeleri gerekiyor. TOKİ konut peşinatları ise daire fiyatının yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değişmekte. Bu peşinat taksit ödemelerinin ne kadar ve kaç ay olduğuna göre de değişiklik göstermekte. TOKİden açık satışla ev alan bir kişi 240 ay vade ile ödeme yapabilirken, iş yeri alan bir kişi 60 aya kadar vadeli ödeme yapabiliyor. TOKİ satışları için tıklayın