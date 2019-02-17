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TOKİ’den Kılıçdaroğlu’na tokat gibi cevap: Haksız rant yok

TOKİ Başkanı Bulut, Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul’da inşa edilen 76 gökdelen üzerinden ‘haksız rant elde edildiği ve TOKİ tarafından rapor hazırlandığı’ yönündeki iddialara ilişkin “Böyle bir rapor yok. İdaremiz veya idaremiz çalışanları tarafından böyle bir rapor hazırlanmamıştır” dedi.

17 Şubat 2019 Pazar 09:50
TOKİ’den Kılıçdaroğlu’na tokat gibi cevap: Haksız rant yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kabine ve kurumlara dönük yersiz iddialarına bir cevap da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut’tan geldi. Bulut, Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul’da inşa edilen 76 gökdelen üzerinden ‘haksız rant elde edildiği ve TOKİ tarafından rapor hazırlandığı’ yönündeki iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Bulut, “Böyle bir rapor yok. İdaremiz veya idaremiz çalışanları tarafından böyle bir rapor hazırlanmamıştır” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği yatay, az katlı ve yerel mimariyi esas alan mahalle konseptli projeler üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Bulut, yönetim olarak konut üretim süreçlerini, insanı odağa alan yeni disiplinlerle, bir üst ölçekte ele aldıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 09:50
  1. İstanbul
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut
  4. Kılıçdaroğlu
  5. TOKİ
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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