TOKİ'den Göztepe'nin yeni stadına ziyaret



İZMİR (AA) - TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur ve beraberindekilerin yapımı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulunduğu bildirildi. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Sungur’un yanı sıra TOKİ Uygulama Daire Başkanı Murat Oskay ve TOKİ teknik personel ekibinin katıldığı ziyarette inşaatın son durumuyla ilgili detaylı iş programının ele alındığı ifade edildi. Ziyarette, kulüp başkanı Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, Rönesans İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Aydın, stat inşaatını Aralık 2019'da bitirilmeyi plandıklarını aktardı.

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