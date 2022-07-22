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Gündem TOKİ'den flaş açıklama! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren gelişmeyi az önce duyurdular
Gündem

TOKİ'den flaş açıklama! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren gelişmeyi az önce duyurdular

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşları, idarenin adını kullanarak telefonla veya şahsen ulaşarak konut vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere karşı uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 12:06:00 -
TOKİ'den flaş açıklama! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren gelişmeyi az önce duyurdular

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşları, idarenin adını kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı uyardı.

TOKİ'den yapılan açıklamada, son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapan TOKİ'nin ismi kullanılarak, "sahtekarlık ve dolandırıcılık" girişiminde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

TOKİ tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu ve benzeri işlemlerinin tamamının, TC Halk Bankası ve TC Ziraat Bankasının yetkili şubeleri aracılığı ile yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kişilere itibar etmeyin"

"Başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Ayrıca herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora ve benzeri alınarak işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak konut satışı vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin internet sayfası 'www.toki.gov.tr', çağrı merkezi '444 86 54', kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir." 

 

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Yorumlar

Muhammed

Alçaklar vatan hainleri Türkiye ve Türk milletinin paralarını Suriyeliler için Suriye'de evler yapıyor Türk milletinin evlatlarını kiralarda süründürüyorlar . Beş vakit namaz kılıp 10 vakit çalan Müslüman görünümlü dinsizler Suriyeli pislikler için yüz milyar dolarları harcıyor. Allah belasını versin inşallah bunların. Suriye deki şerefsizlerin her şeyi beleş ekmek elden su gölden yaşıyorlar. Türkiye ve Türk milleti açlıktan ölüyor dinsizler
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