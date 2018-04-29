TOKİ'den dev müjde! Mayıs'ta teslim edilecek

Türkiye'nin 81 ilinde konut üretimini hız kesmeden sürdürdüklerini aktaran Toki Başkanı Ergün Turan, "Dar gelirli vatandaşlarımız için konut inşa ederken bir yandan da konutlarımızın teslimlerini yapıyoruz. Ülkemizin bazı illerinde inşasını tamamladığımız 5 bin 791 konutumuzu yılın ilk dört ayında hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşasını tamamladığımız 2 bin 647 konutu ise mayıs ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

OCAK VE ŞUBATTA 625 KONUT TESLİM EDİLDİ

Ocak ayında Batman'da inşasını tamamladıkları 163 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini söyleyen Turan, şubat ayında ise Hatay'da 155 konut, Trabzon'da 307 konut olmak üzere yılın ilk iki ayında toplam 625 konutu hak sahibi vatandaşlara teslim ettiklerini bildirdi.

İSTANBUL KAYAŞEHİR'DE 420 KONUT TESLİM EDİLDİ

İstanbul Kayaşehir'de 2017'nin ekim ayında satışı yapılan bin 892 konut içerisindeki 420 konutun inşasının tamamlandığını belirten Turan, "Mahalle konsepti ile geliştirilmiş semt kültürünü barındıran 420 konutumuzu 09 Nisan-27 Nisan tarihleri arasında hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Vatandaşlarımız artık yeni yuvalarında yaşamlarını sürdürmeye başladı" bilgisini verdi.

BAŞKENT'TE 509 KONUK TESLİM EDİLDİ

Başkentte özellikle Mamak ilçesinde kentsel dönüşüm projelerine hızla devam ettiklerini vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşüm projeleriyle çarpık kentleşme sonucunda yaşanamaz hale gelen bölgeleri yaşanabilir çevrelere dönüştürüyoruz. Mamak'ta Gülseren Mahallesi ve Altıağaç-Karaağaç ve Hüseyingazi mahallerinde kentsel dönüşüm projelerimiz hızla devam ediyor. Projemizin içerisinde camiler, ticaret merkezleri, okullar, sosyal tesisler yer alıyor. Projelerimiz tamamlandığında yeni bir Mamak inşa edilmiş olacak. Mamak Gülseren Mahallesi üçüncü etapta inşasını tamamladığımız 509 konutumuzu da 2-25 Nisan tarihleri arasında vatandaşlarımıza teslim ettik."

KARAMAN VE KONYA'DA BİN 507 KONUT TESLİM EDİLİYOR

Karaman merkez Kırbağ Mahallesi'nde 998 konut, camii ve ticaret merkezinden oluşan proje ile Konya'nın Meram ilçesindeki 509 konutun inşasını tamamladıklarını söyleyen Turan, konutların hak sahibi vatandaşlara 2 Nisan itibarıyla teslim edilmeye başlandığını, teslim işlemlerinin 30 Nisan'a kadar tamamlanacağını söyledi.

GAZİANTEP'TE 466 KONUT TESLİM EDİLDİ

Gaziantep'in merkez ilçelerinden Şehitkamil'de inşası tamamlanan 466 konutu 4-17 Nisan tarihleri arasında hak sahiplerine verdiklerini belirten Turan, Gaziantep'te yaklaşık 8,5 milyon metrekare alan üzerinde 200 bin kişinin ikamet edeceği 50 bin konutluk yeni bir şehir kurduklarını kaydetti.

MAYIS AYINDA 2 BİN 647 KONUT TESLİM EDİLECEK

İnşasını tamamladıkları 2 bin 647 konutu da mayıs ayı içerisinde hak sahibi vatandaşlara teslim edeceklerini anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Antalya Akseki'de 409 konut, Erzurum Aziziye'de 210 konut, Ankara Gölbaşı'nda bin 585 konut ve Ankara Mamak'ta 443 konutu mayıs ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir yaşam sürmesini dilerim."