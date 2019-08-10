0553 313 94 23

TOKİ’den Ankara’nın merkezinde açık artırma ile arsa satışı

TOKİ, Başkentin merkezi Çankaya Çukurambar’da yer alan iki arsayı “Açık Arttırma” yöntemi ile satışa sundu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:30
TOKİ’den Ankara’nın merkezinde açık artırma ile arsa satışı

TOKİ, Başkentin merkezi Çankaya Çukurambar’da yer alan iki arsayı “Açık Arttırma” yöntemi ile satışa sundu.


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ankara’nın Çankaya ilçesinde 48 bin 354 metrekarelik iki arsa açık artırma yöntemi ile satışa sunuldu. Açık artırma müzayedesi, 05 Eylül 2019 Perşembe günü saat 13.30’da, TOKİ’nin Ankara Merkez Binası’nda yapılacak. Ticaret ve konut alanı niteliğinde olan iki arsa toplam 299 milyon 996 bin 510 TL muhammen bedel ve yüzde 25 peşin 48 ay vadeli olarak satılacak.Satışa sunula iki arsa, Çankaya Çukurambar mevkiinde 29101 ada 27 parsel ile 29102 ada 6 parselde Eskişehir ve Konya otoyolunun yakınında Muhsin Yazıcıoğlu caddesinde bulunuyor.


Toplu ulaşım hattının kesiştiği noktada bulunan arsa, ulaşım yollarına yakın olması, bölgenin çeşitliliği, altyapısı tamamlanmış bölgede bulunması ve merkezi konumu itibarıyla alıcılarına büyük avantaj sağlayacak.Açık artırmaya katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde arsaların her biri için ayrı ayrı 500 bin TL katılım teminatı ödeyecekler. Satışa sunulan iki arsa KDV’den muaf olup, vade süresince üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışına bağlı dönemsel artışlar altı ayda bir en fazla yüzde 6 oranında uygulanacak.


Satış şartnameleri ve diğer konular hakkında detaylı bilgi TOKİ’nin Emlak Dairesi Başkanlığı’ndan temin edilebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP’den Özcan Yeniçeri’ye tepki: Sen artık yaşayan bir ölüsün
    1. MHP’den Özcan Yeniçeri’ye tepki: Sen..
    2. Kars’ta “Türkiye Huzur ve Trafik..
    3. "64 bin trafik ekibimiz sahalarda..
    4. Turan'dan Çanakkale'de türbe ve mezar..
    5. Azez’de patlama: Ölü ve yaralılar var
    6. Irak Suriye'deki vatandaşlarını..
    7. LÖSEV’in en küçük gönüllüsü
    8. Ünlü Sanatçı Baha’ya Buharkent’te..
    9. Londralı taksi şoförlerinin beyninde..
    10. Trabzonspor-Sparta Prag maçının..
    11. Boy kaç yaşına kadar uzar!
    12. Fındık üreticileri çifte bayram yaşıyor
    13. Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf..
    14. Sahte paranın kurbanı olmayın
    15. Bakan Akar ve Komutanlar, KKTC’deki..
    16. Başkan Geylani, bayram öncesi..
    17. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda arefe..
    18. Bu yıl kurban arzında sıkıntı yaşanmadı
    19. Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde..
    20. 110 bin liralık gasp anı kamerada
    21. Ağrı'da taşlı sopalı kavga
    22. KMÜ ailesi bayramlaşma töreninde bir..
    23. Kurban Bayramı sofralarının..
    24. Şuhut’ta Kurban Bayramı dolayısıyla..
    25. Kınık Şelalesi turizme kazandırılacak
    26. Bitlis’te 3 bin 880 paket kaçak sigara..
    27. Hulusi Akar'dan KKTC resti: TSK'nın..
    28. Mersin Büyükşehir’den yangında evleri..
    29. Polisten kurban pazarında sahte para..
    30. İran hücumbotu, İngiliz savaş gemisini..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz