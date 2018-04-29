TOKİ’den 180 ay vadeyle ev ve dükkan

TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, internet üzerinden de teklif verilebileceğini belirterek, açık artırmanın 14 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacağını kaydetti.

Turan, 125 adet iş yeri ile 28 adet konutu yüzde 25-50 peşin 12, 60, 120, 180 ay vade seçenekleriyle açık artırmaya sunacaklarını, vatandaşların kira öder gibi dükkân ve konut sahibi olacağını söyledi.

MÜLKLER NERELERDE BULUNUYOR?

Açık artırmaya katılacak alıcılar Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Karabük, Kocaeli, Malatya, Niğde, Ordu, Sakarya ve Trabzon’da satışa sunulacak iş yerlerine yüzde 25-50 peşin ve 12-60 ay vade ile sahip olabilecekler. Açık arttırmaya sunulacak 28 konut ise Aksaray, Bolu, Erzurum, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon’da yer alıyor.

DAR GELİRLİLER İÇİN FIRSAT

Konut projelerinde esnaf ve yerel yönetimlerin talebi doğrultusunda, şehir ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak dükkânlar inşa ettiklerine vurgu yapan Turan, alt ve orta gelir grubundakilere yönelik konut üretimine finansman sağlamak için açık artırma yöntemiyle iş yerlerini satışa sunduklarını ifade etti.

UZUN VADELİ ÖDEME İMKANI

Aksaray merkez, Aksaray Güzelyurt, Bolu Mengen 2. Etap, Karabük Yenice, Kayseri Pınarbaşı, Kırşehir Akpınar, Konya Cihanbeyli, Konya Halkapınar, Trabzon Maçka projelerinde yer alan konutlar yüzde 25 peşinat 180 ay vade, Bolu Merkez Kürkçüler, Erzurum Palandöken, Kayseri Melikgazi, Konya Beyşehir Küçükavşar, Konya Beyşehir Huğlu, Manisa merkez, Nevşehir Ürgüp, Samsun Çay Mahallesi Konut projelerinde yer alan konutlar ise yüzde 25 peşin 120 ay vade seçenekleri ile açık artırmaya sunulacak.