Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) tapusunu erkenden almak isteyen konut ve iş yeri sahipleri için yeni bir kampanya başlattı. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman son?

TOKİ yüzde 22 indirim kampanyası başvurusu nereye yapılacak?

TOKİ Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yapılan indirim kampanyasının ikincisi de düzenlendi.

Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik kampanya 21 Eylül’de başlayacak ve başvurular 19 Ekim'e kadar sürecek.

Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek, 19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatmalarında, indirim oranı uygulanmayacak.

Geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcılarının faydalanabileceği kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, "Gayrimenkul Satış Sözleşmesini" imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

İndirim kampanyasına ilişkin bilgi almak ödeme aşamasının nasıl ilerleyeceğini sorgulamak için TOKİ’yi arayabilirsiniz.