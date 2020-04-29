TOKİ Yozgat kura çekimi sonuçları | TOKİ Yozgat Saraykent isim listesi
TOKİ Yozgat kura çekimi sonuçları | Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen TOKİ kura çekimleri 28 Nisan’da yeniden başladı. Yozgat’ta TOKi başvurusu yapanlar “TOKİ Yozgat sonuçları” , “TOKİ Yozgat isim listesi” , “TOKİ Yozgat isim listesi 2020” , “TOKİ Saraykent kura sonuçları” , “TOKİ Yozgat Saraykent isim listesi” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
16 Aralık 2019 – 15 Ocak 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekimleri devam ediyor. Başvuru yapan vatandaşlar “TOKİ Yozgat kura sonucu” konusunu araştırıyor. İşte, detaylar.
TOKİ Yozgat kura çekimi sonuçları | TOKİ Yozgat Saraykent isim listesi
TOKİ kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Yozgat Saraykent TOKİ başvurusu yapanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Yozgat Saraykent TOKİ kuraları 29 Nisan Çarşamba günü saat 15.00’de çekilecek.
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