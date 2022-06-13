TOKİ Yozgat Aydıncık konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ Yozgat Aydıncık konutları ilk taksit ödemesi ne zaman?
TOKİ Yozgat Aydıncık konutlarının hak sahipleri TOKİ konut taksitlerinin ne zaman başlayacağını ve TOKİ Yozgat Aydıncık konutları ilk taksit ödemelerinin ne zaman başlayacağını sorguluyor. TOKİ tarafından Yozgat Aydıncık’ta inşa edilen 112 konut 13 – 20 Haziran 2022 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir. Peki Yozgat Aydıncık konutları ilk taksit ödemesi ne zaman yatırılacak?
TOKİ’nin Yozgat Aydıncık’da inşa edeceği 112 konutumuz 13 – 20 Haziran 2022 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir. Yozgat Aydıncık 112 Konut Projesi kapsamında inşa ettirilmekte olan ve Aydıncık Belediyesi aracılığı ile konut alıcısı temin edilen konutların teslim işlemleri, 13 - 20 Haziran 2022 tarihleri arasında aşağıda yer alan program dahilinde gerçekleştirilecektir.
Konutunuzu teslim almak üzere aşağıda yer alan program çerçevesinde "Renktaş Mim. Müh. İnş. Turz. Sağlık Tic. Ltd. Şti." Yozgat Aydıncık 112 adet Konut projesi şantiyesinde hazır bulunmanız gerekmektedir.
T.C. Ziraat Bankası Aydıncık/Yozgat Şubesine 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir. Konut tesliminde getirmeniz gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:
1) Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),
2) Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin nüshası,
3) Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,
4) KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura,
Belirtilen tarihlerden önce T.C Ziraat Bankası A.Ş Aydıncık/Yozgat Şubesine gidilerek KDV bedeli yatırılacak ardından ilgili şantiyeden konut teslim alınacaktır.