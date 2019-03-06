TOKİ yatay konut başvuruları TOKİ son dakika 50 Bin Sosyal Konut başvuruları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatay yapılaşma çağrısından sonra TOKİ kolları sıvadı. Türkiye genelinde yatay TOKİ konutları inşaa edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika müjdeyi verdi. TOKİ 50 bin sosyal konut daha yapıyor. Peki TOKİ yatay konut başvuruları ne zaman? TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ konut başvuruları nasıl ve nereden yapılır? TOKİ konutları kaç taksitli? TOKİ konutları kaç taksitle satışa sunuluyor? İşte son dakika TOKİ konut başvurularına ilişkin son durum…

Konut İdaresi (TOKİ) dikey mimari yerine, yatay mimaride ve mahalle konseptinde konutlar inşa edecek. TOKİ, 2023 hedefleri doğrultusunda nitelikli sosyal konut üretimini artırarak, alt ve orta gelir düzeyine yönelik sosyal konut inşaatlarına öncelik ve ağırlık verilecek.

TOKİ 50 Bin Sosyal Konut başvuruları son dakika

TOKİ talep toplama dönemi bugün itibari ile resmen başladı. Ev sahibi olmak isteyen kişiler için 67 ilde başvurular başladı. TOKİ konutları başvuru detayları. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ arasında yapılan iş birliği ile 50 bin sosyal konut için başvurular alınmaya başlandı. TOKİ başvuruları 2019 programı kapsamına alınan 50 bin konutluk yeni ihale için talep toplama dönemi bugün itibari ile resmen başlamış oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile 67 il için başvurluarın başladığı duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da yapmış olduğu açıklama ile başvuruların resmen başladığını duyurdu.

Dikey mimariye izin vermeyeceğiz

AK Parti Grup Toplantısı kapsamında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan kupon arazilere ve rant oluşumlarına izin vermeyeceklerini açıkladı. Yatay mimariye ağırlık vereceklerini belirten Erdoğan dikey mimariye izin vermeyeceklerini, TOKİ ile yeni konut oluşumlarını kontrol altında tutacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamış oldukları 11 maddelik manifestoyu ivedilikle hayata geçireceklerini belirterek komşuluk ilişkilerinin korunduğu şehirleşmeye ağırlık vereceklerini söyledi. Erdoğan "Yatay şehirleşme ile örnek yerleşim alanları kurulacak. 50 kat binalarda yaşayanların birbirinden haberi var mı? 50­60 katlı binalarda yaşayanların birbirlerinden haberi var mı? Komşuluk hukuku var mı?" dedi.

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara yeni konutlar geliyor

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Bu konutların bir başka özelliği de yatay mimariyle yapılacak olması. Mahalle kültürünü yaşatacak şekilde şehirlerimizi dönüştürüyoruz. Düşük ve orta gelirli vatandaşlarımız için yapacağımız bu konutlar milletimize hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında kentsel dönüşüme de değinerek "Yatay şehirleşme ile tabiatla bütünleşen örnek yerleşim alanları kurulacak. 50­60 kat binalarda yaşayanların birbirinden haber var mı? Yan dairedeki ölüyor haberleri yok. Peki bizim tarihimiz öyle mi? Biz sokağımızda karşımızdaki komşularımız ben kirlendiğim zaman yıkıyor beni, giydiriyor anneme teslim ediyor. Komşuluk böyleydi. Çocuklar arasındaki hukuk da böyleydi. Dev rezidanslarda, binalarda çocukların birbiri ile hukuku var mı? Hepsi birer kibir abidesi. Birbiriyle tanışmak konuşmak yok. TOKİ başta olmak üzere yatay şehirleşme anlayışı ile oluşan binalarda yaşayanların birbiriyle hukukunu zenginleştireceğiz. Halkla birlikte yönetim ilkesi ne yapılıyor en ediliyor bundan oradaki muhtarlar, STK'lar hepsi haberdar olacak, adımlar ona göre atılacak. Tasarruf ve şeffaflık hassasiyeti. Değer üreten şehirler. Her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirilecek. Kupon yerleri süpürmek suretiyle değil, değer üreten yapılaşmalar ister istemez kendisindeki değerle alıcısını da bulacak." diyerek kentsel dönüşüm projelerine de değindi.

TOKİ konut başvuru şartları neler?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 50 Bin Konutluk TOKİ başvuru şartları için ise; Başvuru sahiplerinin o il ve ilçenin sınırları içerisinde 1 yıldır ikamet ediyor olması,

2+1 konutlar için 25 yaşını doldurmuş olmak,

3+1 konutlar için 18 yaşını doldurmuş olmak,

2+1 TOKİ alt gelir grubu başvuruları için toplam hane halkı gelirinin en fazla 4 bin 500 lira gelire sahip olmak (İstanbul için 4

bin 800 lira gelire sahip olmak) şartlarını açıkladı. 3+1 orta gelir grubu için ise bu şart aranmıyor.

TOKİ 50 bin sosyal konut başvuruları nereye ve nasıl yapılacak?

Başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden kabul edilecek. Bakan Murat Kurum projenin hangi şehirlerde yapılacağı yönündeki soruya ise 67 ilde konut üreteceklerini söyledi. Bu şehirlerden bazıları ise şu şekilde sıralandı.

İstanbul 6 Bin 300 Adet (başakşehir ve esenyurt)

Ankara 2 Bin 934 Adet

İzmir 2 Bin 500 Adet

Adana 2 Bin 200 Adet

TOKİ 50 bin sosyal konut başvuru evrakları neler?

388 liradan başlayan taksitlerle satılacak olan konutlar için vatandaşların Ziraat Bankası ya da Halkbank şubelerine üzerinde kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanları ile şahsen başvuruda bulunmaları ve başvuru ücreti olarak talep edilen tutarı yatırmaları yeterli olacak. TOKİ alt gelir grubu konutlar için başvuru ücreti 500 lira olarak belirlenirken TOKİ orta gelir grubu konutlar için başvuru bedeli ise bin lira olarak belirlendi. Şehit, gazi ve emekli kontenjanı için başvuru yapacak olan kişiler ise bu durumlarını gösteren resmi belgeleri yanlarında ibraz edecek.

TOKİ Başvuru ücreti ne kadar, TOKİ 50 bin sosyal konut fiyatları kaç lira?

Bakan Murat Kurum 2+1 konutlar için 500 lira 3+1 konutlar için ise bin lira TOKİ Başvuru ücreti alınacağını duyurdu. Konutlara fazla başvuru olması durumunda hak sahipleri TOKİ kura sonuçları ile belirlenecek. Kura çekilişinde adı çıkmayan kişilere yatırmış oldukları bu ücret geri ödenecek. TOKİ konutları için son başvuru tarihi ise 19 Nisan 2019 olarak belirlendi. TOKİ 50 bin konut fiyatları ise projenin yapıldığı ile göre belirlenecek.

TOKİ 2+1 daire fiyatları 116 bin lira 238 bin lira arasında değişirken konutların taksitleri 388 lira ile 793 lira arasında değişecek.

TOKİ 3+1 daire fiyatları ise projeye özel olarak 170 bin liradan başlayacak ve 399 bin lira arasında değişecek. İstanbul'da konutlar ağırlıklı olarak Başakşehir ve Esenyurt arasında değişecek.